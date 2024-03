Se la scuola è messa male è anche colpa della crisi demografica

Inezie. Dovremmo ristabilire le proporzioni e non aver paura di dare alle cose il loro nome preciso. Così, nella popolazione italiana ch’è attualmente di 59 milioni, gli studenti del primo ciclo, elementari più medie inferiori, sono appena 4,1 milioni, pari al 7,1 per cento della popolazione: letteralmente una inezia, sia pure sotto l’esclusivo aspetto statistico, beninteso. Non si conosce società a tal punto povera di alunni come quella italiana. Non c’è.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE