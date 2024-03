La piaga è il traffico? Per l'Italia spesso è una benedizione

Abbiamo il primato europeo della densità di automobili. Ma abbiamo anche un gran numero di cittadine e borghi in cui non se ne potrebbe fare a meno

La piaga è il ciàffico*. Settimane fa vasta eco aveva suscitato il dato divulgato dall’Eurostat. L’Italia ha il primato europeo della densità di auto con (verrrrgogna) 684 auto ogni mille abitanti contro una media europea di 560 automobili. In coda in Europa c’è la Lettonia con 414 auto per mille abitanti. Le notizie cattive vincono sempre sulle buone (“Noi occidentali, malati immaginari”, il Foglio, 12 febbraio). Però prima di esprimere l’indignazione contro il nostro cattivo paese bisogna guardare i dati.