L'ecologista rigido che trasforma ogni discussione in una pièce dell'assurdo

Dialogare con una persona che si professa ecologista è difficile. Si è d'accordo sugli obiettivi, ma non sugli strumenti e i metodi con cui raggiungerli. L'esempio degli agrofarmaci per difenderci dagli agenti patogeni

Quando discuti con una persona che si professa ecologista sei contento. Nel bel mezzo della discussione ti accorgi che sei d’accordo su tutto: cambiamento climatico? Sì, certo. Sostenibilità (qualunque cosa voglia dire), ovvio, assolutamente sì. Poi, all’improvviso ci scontriamo su tutto. La crisi, il divario, il baratro, si forma quando cominciamo a parlare di strumenti. Perché, anche questo è ovvio, siamo d’accordo sugli obiettivi, ora passiamo alla fase due, la risoluzione del problema grazie agli strumenti. Ovvio, no? E invece no. Appena elenchiamo gli strumenti, cambia tutto. Il massimo di questa insana divisione la potete notare nel settore agricolo. Il settore agricolo – lo dico per gli aspiranti drammaturghi – fornisce materia adatta per mettere su una pièce dell’assurdo, che – lo dico a futura memoria – vince di sicuro il prestigioso premio Ubu.