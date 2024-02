Mai pensato di lasciare il partner con una pizza d'addio a San Valentino? Qualcuno, sì

Chiedete a Pizza Hut. Loro sanno tutto. Per esempio, sanno che il martedì prima di San Valentino – detto Red Tuesday, quest’anno cadeva il 6 febbraio – scatta un brutto periodo per le coppie. Molte si sfasciano. Come succede prima delle vacanze, o dopo le vacanze: picchi di lavoro per gli avvocati matrimonialisti. Allo scopo, Pizza Hut ha inventato la “pizza d’addio”, per comunicare al partner la notizia. Sulla confezione, un cuore spezzato e lo spazio per il nome di chi manda lo sgradito messaggio – si chiama Hot Honey Pizza: formaggio, salsiccia piccante, e una mistura di miele al peperoncino.

