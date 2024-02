Soli e senza sesso. Cinque previsioni sull'amore per la fine del decennio

Da qualche parte dobbiamo trovare le forze per festeggiare San Valentino. In quest'epoca di teconsessualità, ce lo ricordiamo ancora l'amore? È sempre lui o non è più quello di una volta? Manco ci fanno più le canzoni, sarà evaporato tutto? Passiamo molto tempo a leggerci e interpretarci e di meno a farci male? Può essere

Da qualche parte dobbiamo trovare le forze per festeggiare anche San Valentino. Da soli, in compagnia, delusi, scassati, in coppie frolle, in relazioni nuove di zecca, con regali simbolici, con una poesia, con gli smeraldi, con una scatola di cioccolatini buoni, un vassoio di pastarelle, una borsetta nuova. Ma voi ve lo ricordate, l’amore? È sempre lui o non è più quello di una volta? Manco ci fanno più le canzoni, sarà evaporato tutto? Passiamo molto tempo a leggerci e interpretarci e di meno a farci male? Può essere. Siamo in un altro secolo, un’altra èra, sparati in un futuro che non si capisce ancora che ci vuole fare. È progresso o il meglio è alle spalle?