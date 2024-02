Nuovo sillabario amoroso. Viaggio nell'amore moderno

Dobbiamo capire come siamo messi. Che futuro abbiamo, se saremo felici, moderatamente contenti o siamo solo destinati a vivacchiare. Quindi occorre ogni tanto – il calendario dice che è fra poco – strologare d’amore. Non in generale. D’amore moderno, con spirito curioso e intento classificatorio. Serve un glossario aggiornato, un abbecedario. Ci hanno provato in tanti, compresa modestamente quella che scrive e che non è della primissima classe, a definire quest’amore nuovo. Da Bauman a Byung-chul Han fino a Lingiardi, tutti notabili. Ogni indizio converge verso la conclusione nera: abbiamo l’esaurimento nervoso sentimentale, siamo deboli, sfrantumati. Inguardabili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE