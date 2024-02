La resistenza dei femminielli che non vogliono finire nel calderone Lgbtq+

La tradizionale juta in onore della Madonna nera di cui sono figli diletti è diventata un pride di mezz’inverno. Ma c’è chi non ci sta

Ogni anno a Candelora i femminielli fanno la loro juta al Santuario di Mamma Schiavona o Montevergine sul Monte Partenio (Avellino) dopo una settimana preparatoria di preghiere e tammurriate in onore di quella Madonna Nera che li ha sempre guardati come figli bisognosi e diletti. Nel tempo la juta è diventata sempre più politica, un pride di mezz’inverno. Ma ci sono femminielli che non prendono bene l’inclusione lgbtq+ e tengono duro in associazioni di resistenza tipo Afan (Associazione femminelle antiche napoletane).