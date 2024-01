Si pensava che la wokeness facesse arricchire le aziende. Contrordine compagni

Get Woke, Go Broke: fai il risvegliato e sei rovinato. Su Amazon si vendono anche canotte e felpe con lo slogan, se ne vedranno in giro agli eventi elettorali delle presidenziali americane. Non solo per vecchi conservatori che tifano per Trump e l’eccezionalismo yankee: un incredibile sondaggio realizzato da Newsweek ha verificato che il 72 per cento dei 25-34enni, quegli stessi Millennial che solo un paio d’anni fa stavano in prima linea nella lotta per l’inclusività e la giustizia sociale, oggi condividono il sentiment dello slogan (il woke ci rovina) perfino più di padri, madri e fratelli maggiori.

