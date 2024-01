La (quasi) battaglia teologica intorno all'idea di genere

Qualcuno ha detto che le posizioni eretiche sono come quelle erotiche: limitate e ripetitive. Ripenso a questo vecchio e delizioso motto di spirito scartabellando le recensioni a un tomo dalla mole quasi intimidatoria – millecentotrentasei pagine – che non ho letto e che non credo leggerò mai, l’ultima edizione della “Bibbia Queer” pubblicata in traduzione italiana il mese scorso dalle Edizioni Dehoniane di Bologna. Tra gli entusiasti, i curiosi e i sarcastici nessuno, mi sembra, ha messo a fuoco il tema essenziale, e cioè che si tratta di una rilettura dei testi sacri condotta non tanto e non solo per mezzo della cassetta degli attrezzi precocemente arrugginiti della Theory accademica nordamericana (decostruzionismo, gender studies, teorie queer, studi postcoloniali), quanto al lume di dottrine para-religiose di un altro ordine. In altre parole, la Bibbia è interpretata a partire da idee che la tradizione considera eretiche o che sono, in certi casi, di derivazione non biblica. Già, ma quali?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE