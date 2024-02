Quanto è reale l'influenza delle star dei social? Il potere ambiguo degli influencer

La “caduta della dea” Ferragni e della sua meravigliosa fiaba ha scatenato la gara a chi svela tutto dei nuovi protagonisti dell’economia digitale. Quanto influenzano precisamente? Qualcuno lo calcola? E come?

La verità, vi prego, sugli influencer! Lo si sente dire persino nei bar, da quando “la caduta della dea” e della sua meravigliosa fiaba ha scatenato la gara a chi svela tutto ma proprio tutto di questi (relativamente) nuovi protagonisti dell’economia digitale, la quale fa gran parte dei numeri proprio con la pubblicità online (valore in Italia 4,84 miliardi di euro), mentre è salita al 90 per cento la quota di aziende italiane che nel 2023 ha usato gli influencer (#adv) per la promozione (budget totale 323 milioni).