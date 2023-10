Lui mi molestò, io non parlai. Una storia

La storia che voglio raccontare ha un inizio orribile, e un lieto fine. L’inizio orribile è che a 12 anni sono stata molestata dal padre di quella che allora era la mia migliore amica, un signore di oltre sessant’anni, praticamente di famiglia, un uomo che mi aveva cresciuta e di cui mi sono fidata ciecamente. Il lieto fine sta nel fatto che le molestie non sono andate oltre, non sono diventate stupro – e questo è solo frutto del caso e della fortuna – cosicché a oggi, a quasi quarant’anni, con un marito e un figlio in arrivo, posso dire di stare bene, di non avere ferite aperte. Nessun trauma mi abita, nessuna rottura irreparabile, non ho paura del sesso né mai ne ho avuta dell’altro sesso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE