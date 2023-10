Dio, patria e Giambruno. Personaggi e interpreti di una soap opera targata Mediaset

Chi l’avrebbe mai detto che la televisione si sarebbe mangiata la politica italiana dopo la morte di Silvio Berlusconi. Non “una storia italiana” ma una storia Mediaset potrebbe essere infatti l’unico titolo della vicenda Meloni-Giambruno, se qualcuno facesse stampare come fece il Cav. un dépliant riassuntivo della propria vicenda. La vicenda apparentemente terminata ieri, la “Giambrunasca”, con efficace crasi e rimando al Giamburrasca sempre by Striscia La Notizia, è l’unica storia d’amore che si conosca nata in uno studio televisivo e finita pure in uno studio televisivo. Una storia completamente targata Cologno Monzese: i due si erano conosciuti infatti nel 2015 al programma “Quinta Colonna”, dove Giambruno era autore. E ieri come è noto è arrivato (via Instagram, anche questa una novità) l’addio di Meloni al compagno dopo i vari “fuorionda” di “Striscia”.

