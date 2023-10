Anche noi fighette di sinistra non capiamo il manifesto programmatico

Essere di sinistra. Sinistra Pd, un partito davvero bellino, di presentabilissimi zona élite. Si figurava molto bene, nel Pd. Eravamo peraltro il miglior pubblico incassatore, non abbiamo mai scontentato segretari. Perdere non ci ha mai cambiati, delusi o fatti insorgere. Lo so bene come sono diventata di sinistra. Sono la Ztl poco informata, quella che vota a sinistra per responsabilità. Com’è successo? Chi si ricorda come siamo diventati di sinistra, noi fighetti, che siamo pure la parte più grossa, quel-quasi-ventipercento-che-non-s’arrende-mai? Noi neanche un pochino militanti, solo democratici, lamentosi e ceto scarsamente riflessivo in più dotato del tipo di cultura che serve solo a fare bella figura (neanche sempre)? La mia fortuna, l’investitura di sinistra, fu mio padre che portava a casa la mazzetta dei giornali tutti i giorni. Ero al liceo e si studiavano tutti i più tristi, Leopardi e Manzoni, difficile appassionarsi. Per lo svago vacanze t’assegnavano Verga e Italo Svevo, così per leggere e divertirmi nell’attualità restava solo Michele Serra. Come mi piaceva Michele Serra. E Stefano Benni. Anche lui, come mi piaceva, ogni tanto sulla Repubblica. Era il periodo antiberlusconiano duro, si vendeva ancora L’Unità. L’età dell’oro editoriale, gli anni 90. Si tracannava amarezza a fiaschi, ma si rideva pure. Se erano di sinistra loro, allora dovevo essere di sinistra anche io.

