I “gruppettari” filo palestinesi imbarazzano Schlein. Che alle Europee vuole candidarsi ovunque

Da Bonafoni a Furfaro fino alle sardine Santori e Cristallo. “La guerra contro Israele per il Pd rischia di essere molto più devastante dell’invasione in Ucraina”, profetizza una parlamentare dem di lungo corso. Intanto la segretaria pensa che la sua presenza nelle liste possa arginare un travaso di consensi a sinistra

Nell’ultima direzione del Partito democratico le correnti avevano siglato una sorta di tregua di questo tenore: tutti zitti, niente polemiche, ognuno al lavoro per portare i propri candidati alle elezioni europee e l’eventuale resa dei conti sarebbe arrivata solo dopo le consultazioni. Ora l’attacco che è stato sferrato nei confronti di Israele rischia di far fibrillare quella già fragile tregua. C’è infatti una parte del Pd che ora è ai posti di comando (i “gruppettari”, come sono stati soprannominati al Nazareno) che ha sempre difeso i palestinesi e bollato come “imperialista” la politica di Israele. A presidiare quest’aera del Pd ci sono due pezzi da 90 del partito: la coordinatrice della segreteria Marta Bonafoni e il responsabile delle Iniziative politiche Marco Furfaro. A questi si aggiungono le “sardine” come Mattia Santori e Jasmine Cristallo e gli esponenti della componente di Articolo 1. Per ora, su esplicita richiesta della segretaria Elly Schlein i “filo-palestinesi” hanno taciuto. Ma quanto potrà durare?