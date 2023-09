Contro l'inflazione le donne oziose tornino all'antica arte del pelapatate

“Credo che si debba reimparare a cucinare ingredienti crudi, per evitare di acquistare prodotti già pronti, più costosi”. Ha ragione la ministra francese Olivia Grégoire: basta con queste donne scioperate che anziché spignattare comprano tutto in gastronomia. Lo dice anche un capo di Auchan France, all’apparenza contro il proprio interesse

Ha ragione la ministra, basta con queste donne scioperate che anziché spignattare comprano tutto in gastronomia. Io l’ho sempre pensato e qualche volta l’ho pure detto, sebbene con minor riscontro mediatico: niente cibo di gastronomia a casa mia! Fuori i piatti pronti dal tempio! Niente cannelloni, crespelle e scaloppine in quelle brutte vaschette di alluminio! Di più: niente minestroni già preparati, insalate già tagliate, formaggio già grattugiato! Adesso lo dice anche la ministra francese del Commercio, Olivia Grégoire, una politica macroniana e però cattolica e realista. Una macroniana e però una donna a cui secondo me piace mangiare (Brigitte Macron pur avendo 25 anni di più pesa, a giudicare dalle foto, 25 chili di meno, e nessuno può essere così magro se mangia davvero e beve davvero). Una macroniana e però una donna che parla alla Francia profonda giacché la stuzzicante intervista l’ha rilasciata a un giornale di Bordeaux, provincia vinosa. Come se Urso o Lollobrigida privilegiassero, per le loro dichiarazioni, la Gazzetta di Alba…