Lo speciale dei Ferragnez sull'affaire Sanremo? Fuori tempo massimo

Chiara e Fedez tornano su Prime con i retroscena del bacio all'Ariston di sette mesi fa. Ma in un mondo in cui la soglia dell’attenzione è al massimo di 8 secondi, Rosa Chemical è già un lontano ricordo. Adesso vogliamo "The Giambroni" (o "The Melbruno")

Il web ha abbattuto le distanze, si sa. Non solo fisiche: tutto è potenzialmente disponibile ovunque, in pochissimo tempo. Questa è la sua natura e la sua condanna: sul web o una cosa è “subito”, o se è anche soltanto “subito dopo” è già troppo tardi. E’ il caso per esempio di “The Ferragnez / Sanremo Special”, in uscita su Prime Video il 14 settembre: episodio speciale dell’omonima serie che dovrebbe fare luce sul dietro le quinte di incomprensioni ed eventuali divisioni fra Chiara Ferragni e suo marito Fedez all’indomani del bacio di quest’ultimo al cantante Rosa Chemical (con tanto di atto sessuale mimato in favore di telecamere) in diretta durante la finale del Festival di Sanremo 2023. Un “fatto” – se così si può chiamare un accaduto di simile inconsistenza – avvenuto la bellezza di sette mesi fa, e per altro legato a un evento che sin dal lunedì dopo è già teca Rai – e infatti in questi giorni si comincia semmai a parlare della prossima edizione del Festival, ma così, pigramente.

Capisco che su questo episodio della serie saranno dovuti intervenire trust di avvocati divorzisti prima di arrivare a una versione approvata da entrambe le parti che ne compongono il titolo; ma siamo davvero fuori tempo massimo. In un mondo dove la soglia dell’attenzione è al massimo di 8 secondi e uno dei soggetti coinvolti (Rosa Chemical) è già un lontanissimo ricordo in bianco e nero, figuriamoci cosa ce ne può fregare ormai dei retroscena vecchi di sette mesi fra Chiara Ferragni e Fedez. Chi si credono di essere i Ferragnez a rivelarci la verità di quei giorni dopo tutto questo tempo? Giuliano Amato? Ferragnez i quali, per altro, in questi sette mesi mica sono spariti: nel frattempo sono stati come sempre visibilissimi sui loro social, e al centro di altre polemiche (lei per aver espresso vicinanza alla città di Milano colpita dal maltempo, il tutto da una barca al largo della Sicilia; lui per un altro “divorzio”, quello “artistico” con Luis Sal). Ma giustamente a loro due gliene frega quanto a noi, cioè niente: per loro c’è un contratto da rispettare, dei soldi da prendere, una soap opera da mandare avanti. Semmai da biasimare è Amazon, che batte il ferro quando ormai è ghiacciato – e in quanto ghiaccio, con il riscaldamento globale, si è pure sciolto.

Con i soldi di Mr Bezos io utente di Prime Video mi aspetterei che il 14 settembre mi venisse proposto un altro speciale di coppia ben più d’attualità, dal titolo “The Giambroni” o “The Melbruno”: retroscena degli scazzi fra Giorgia Meloni e il suo compagno Andrea Giambruno, il quale con le fesserie che dice in tv ruba la scena alla moglie esattamente come quell’altro. In effetti le due coppie coincidono da tempo: lei bionda “influencer” aspirazionale (solo che nel caso di Meloni lo slogan non è “Pensati libera”, ma “Pensati incinta”); lui un cicisbeo la cui inquietudine si esprime dal punto di vista tricologico. Già solo il trailer è perfetto così com’è, basterebbe sostituire la faccia di Chiara con quella di Giorgia e quella di Fedez con quella di Andrea: “Lo so che tutti si aspettano un passo falso”, “Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male”, “Io gli avevo chiesto di essere lì come spettatore e non come performer”, sono le frasi della Ferragni nel trailer rivolte a Fedez ma andrebbero benissimo anche per Meloni con Giambruno. Il tutto però non milanese ma alla romana: meno pianti (o come li chiama Ferragni: “piantini vari”) e più urla in faccia, porte che sbattono, lui che dorme sul divano e lei che torna dalla madre. Vuoi mettere?