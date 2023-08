L'ossessione igienista per le città ci farà brutti, sporchi e cattivi

I topi al Colosseo: e dove altro dovrebbero stare, poveretti? L’ossessione igienista per le città sta diventando grottesca. Bisogna rimuovere l’immondizia in eccesso, bisognerebbe produrne di meno, il comportamento civico elementare è da lodare specie da quando si è rarefatto, da quando è in via di estinzione per eccessi di totalitarismo ideologico, da quando si sacrifica al totem o al tabù della Differenziata analitica e specifica, metallo per metallo, plastica per plastica, carta oleosa per carta oleosa. Ma, come per altri aspetti della cattiva religiosità o superstizione contemporanea, il sesso o il clima, stiamo diventando il prodotto delle nostre fobie. A forza di igiene del mondo, stiamo diventando brutti, sporchi e cattivi. Le chiese di una volta erano un ricettacolo di miseria, santa miseria, dunque di sporcizia. Quelle oggi sconsacrate in nome del commercio delle loro mura e facciate, riempite di prodotti patinati di Gucci, sono orrende.

