Dibattiamo su ogni cosa perché non c'è alternativa al tempo libero infinito

Siamo più fermi che mai, impegnati in una partecipazione che non esiste, non esiste neanche una sola possibilità che in tutto questo scrivere ci sia l’embrione del cambiamento

Bei tempi, bei tempi, bei tempi. Quando ad agosto era una cosa, una e scema, a occuparci quattro settimane. 2009, Clooney-Canalis, e ci bastava. Ora dobbiamo ingozzarci come le anatre, non si butta niente, grufoliamo dappertutto.

Prendete quest’ultimo mese affollatissimo. Come abbiamo investito il tempo, anche quando è solo ora di spegnere tutto e dormire? In partecipazione. E da dove viene tutta questa partecipazione? Perché il quisque un minimo scolarizzato (io, tutti) esige di saperne sull’abbattimento di un aereo e la probabile morte del mercenario ex amico di Putin? Perché passiamo mezz’ora a leggere e scrivere post sul generale autopubblicato che tra due settimane sarà inghiottito dal nulla da cui viene? Perché esiste gente occupata con Giulia De Lellis influencer in vacanza mentre il suo cagnolino è gravemente malato (e spira) in clinica? Perché un fatto di cronaca bruta – uno stupro disumano – innesca chilometri e chilometri di pensiero? Inni alla vendetta, chi invoca l’educazione sessuale, chi propone la riforma del porno. Ma perché, se lo sappiamo che è tutto inutile, inutile, inutile e il prossimo fatto orribile arriverà lo stesso? Non esiste neanche una sola possibilità che in tutto questo scrivere, attivarsi da seduti ci sia il raggio, l’embrione, il pulviscolo primordiale di un cambiamento. Niente. Tutto ridotto a un impasto senza frutto che ci occupa ore, tutti. E insisto sulla malafede collettiva: lo sappiamo. Nessuno si illude che quello che facciamo sui social – qualunque cosa sia – sia impegno civico in altre forme.

Ma allora, se lo sappiamo e non siamo tutti fessi, da dove ci viene?