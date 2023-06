Se l'occidente è morente, il mondo non se n'è accorto. A dirlo sono i numeri

Forse siamo alla morte dell’occidente, e se non proprio alla morte al tramonto, e se non proprio al tramonto al declino. Insomma, a qualcosa di irreparabile che attiene al nostro mondo. Al riguardo il pensiero di alcuni, se non proprio di tutti, tra i più grandi filosofi del nostro tempo copre una gamma di gradazioni che non sconfina mai in territorio positivo. A sentirli, per l’occidente non è che una questione di tempo o, se non lo è, se la sfangasse, è perché non è più lui, non è più l’occidente che conosciamo e nel quale ci riconosciamo.

