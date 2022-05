Quanto pesa sull'inflazione americana la mancanza di migranti

Negli Stati Uniti ci sono invece due milioni di immigrati in meno rispetto a quelli che ci sarebbero stati se il loro arrivo non fosse stato fermato quasi del tutto per i 18 mesi della pandemia. La mancanza di manodopera ha provocato interruzioni in una filiera già duramente colpita dall’aumento dell’energia e delle materie prime

Negli Stati Uniti l’inflazione aumenta non solo per i contraccolpi causati dall’interruzione della supply chain, iniziata con la pandemia e aggravata dalla guerra, come indica il presidente Biden. Per tamponarla, il governo americano ha varato un pacchetto di misure che include immissione di petrolio, investimenti nelle rinnovabili, riforma dell’Obamacare, riduzione dei prezzi dei medicinali di base, incentivi alla produzione alimentare, riduzione del deficit federale con più imposte per miliardari e grandi imprese.