“La civiltà occidentale è un essere morente”. Parla Michel Onfray

“Guardo quest’onda nichilista arrivare verso di noi, come sulla spiaggia vediamo arrivare in lontananza il muro d'acqua che ci cadrà addosso”. Dopo Decadenza (in Italia per Ponte alle Grazie), Michel Onfray consacra un libro al transumanesimo, Anima, in uscita oggi in Francia per Albin Michel. Il racconto dell’ebbrezza nichilista del grande caos dell'identità occidentale per cui non vogliamo più sapere chi siamo. Onfray se la prende con il prototipo di Elon Musk: “Il tempo dell’Europa giudaico-cristiana e del dominio del Vecchio continente sul resto del mondo è passato. Lo spirito si è fatto strada nell’Eden, tra il Tigri e l’Eufrate, nella parte occidentale degli Stati Uniti, la California per la precisione, passando per l’Europa, che ha fatto il suo tempo. La storia si scrive ora nella parte occidentale dell’America, che vede allontanarsi, per dirla con Arthur Rimbaud, ‘l’Europa dai suoi antichi parapetti’, alla velocità di un carro funebre impazzito”. L’Uomo nuovo continua il suo cammino: “Decostruito, eco-responsabile, eco-femminista, eco-politico, eco-cittadino, eco-sostenibile, ma soprattutto merce. La creolizzazione del mondo genera una società di esseri senza stato che galleggiano senza legami o famiglia in un mondo privo di significato”. E ancora: “La barbarie arriva alle nostre porte, equipaggiata come una scintillante e inedita macchina da guerra. Quest’uomo che vuole fare l’angelo farà sicuramente la bestia: dopo il serpente, il cane e la scimmia, l’evoluzione avverrà sotto il segno della medusa, decostruibile e ricostruibile. La decostruzione è iniziata”.

