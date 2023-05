Ultima degenerazione: dagli ecoimbrattatori agli ecoterroristi

Prima di tutto, la notizia. Poi i fatti correlati. Le considerazioni spettano a chi legge. Mentre noi ci agitiamo per gli imbrattatori climatici alla pummarola, che per salvare il pianeta tinteggiano quadri e monumenti con salse e intonaci antimuffa, dovrebbe suscitare attenzione la possibile evoluzione futura della società: la settimana scorsa la polizia tedesca ha perquisito 15 abitazioni di aderenti a un movimento di combattenti del clima. Fra le azioni sospettate c’è il progetto di un attentato contro l’Oleodotto Transalpino che parte da Trieste e alimenta le raffinerie della Germania del sud. La procura di Monaco non ha diffuso dettagli delle accuse, ma ha contestato al movimento di guerrieri del clima il reato di aver raccolto 1,4 milioni di euro allo scopo di finanziare “attività criminali” fra le quali un piano per sabotare l’oleodotto. L’anno scorso lo stesso movimento di guerriglieri climatici era stato accusato dalla procura brandeburghese di Neurippin di avere organizzato piani per colpire la raffineria Pck di Schwedt sull’Oder, appartenente alla russa Rosneft (54 per cento), Shell (37,5 per cento) ed Eni (8,33 per cento) ma in amministrazione controllata dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

