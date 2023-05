Se una cagnolina avvicina ai misteri della vita divina più di anni di studio

Martin Lutero percorreva e ripercorreva le Scritture, specie l’Apocalisse, nell’ansiosa ricerca di un appiglio per quella speranza a cui non sapeva rinunciare: la salvezza finale del suo volpino di Pomerania, Tati

L’aforisma non coincide mai con la verità: o è una mezza verità o è una verità e mezza. Seguendo la bussola infallibile di Karl Kraus, è facile orientarsi davanti a motti perentori come questo di Sergio Quinzio, che si trova in uno dei suoi libri più cupi – Dalla gola del leone – e che mi pare un caso di scuola di mezza verità: “Guardate gli occhi di un cane che muore, e vergognatevi della vostra presuntuosa teologia”. E sia, ma reclamo l’altra mezza verità, e se possibile l’altra mezza ancora. Non vedo infatti perché non dovremmo vergognarcene ugualmente, e forse di più, davanti agli occhi di un cane che scodinzola felice. Chi visitasse la cattedrale di Strasburgo troverebbe accucciato ai piedi del pulpito, con il musetto che spunta tra le zampe, un piccolo cane scolpito. Era l’inseparabile cagnolino di Johann Geiler, il sommo predicatore tedesco del Quindicesimo secolo, nonché il più spiritoso e gioviale (fu tra i sostenitori di una consuetudine pressoché dimenticata, il risus paschalis, un inciso liturgico d’improvvisazione comica e carnevalesca calato nelle celebrazioni pasquali). Geiler volle eternare così il sonnecchiante scudiero dei suoi esuberanti sermoni.