L'Italia è deragliata molto prima dei suoi treni. Meglio la gomma, individualista e senza divieti

L’Italia è deragliata. Mica da ora. Anch’io viaggiavo molto in treno: in un’altra vita, in un’altra Italia. Era l’Italia monoetnica, qualcuno se la ricorderà (Lollobrigida senz’altro), l’Italia dei rapidi e delle littorine, delle carrozze fumatori e dei vagoni letto, delle stazioni con i gerani alle finestre, con le grandi biglietterie piene di bigliettai, con le sale d’aspetto monumentali e le panche di legno scuro come in chiesa, e le edicole coi giornali fragranti di carta e piombo, e le fontanelle sulle banchine. Prima seccarono i gerani, poi cominciarono gli sbarchi, i bivacchi nei piazzali, gli accattonaggi sui regionali, via via scomparvero le sale d’aspetto, le fontanelle, i giornali, e oggi uso il treno solo per andare in centro a Roma.

