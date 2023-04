Un dirigente del Leone vuole stravolgere il mondo del calcio

La Super lega? Si è ispirata a questo oroscopo: sciogliere le vecchie squadre e formarne di nuove con giocatori dello stesso segno. Se pensate sia una pessima idea, tranquilli: ce ne sono molte, non sempre così cattive

ARIETE

Per lui: non vi rendete conto che il tagliarvi le unghie sul balcone di notte dà fastidio? Si sente tutto. Poi un conto è ogni tanto: ma tu Ariete, ogni notte usi un tronchesino che fa un rumore bestiale. Dispiace fare tale osservazione al maschio Ariete, di solito il più educato dello zodiaco. Anche perché l’altra unghia non andrebbe mai toccata. Ma ogni tanto lo fai. Per lei: la frase “pirandellianamente tuo” in una lettera d’amore può far impazzire la donna Ariete. Ella si chiederà: “Ma cosa vorrà dire?”, “è forse un addio?”, “o invece il contrario, una conferma?”. Di solito la donna Ariete dopo averci riflettuto manda all’amato un messaggio sms: “Pirla!”. Lui a seconda se è segno di Aria, Terra, Acqua o Fuoco risponde: “Sei brutta!”, “non sapevo come liberarmi della tua presenza”, “capire al volo! Sveglia!! Amo la tua amica, svegliati!!”, “parliamo domani con calma! Ma direi: basta”.

TORO

Perché non acquisti una villetta ai lidi di Comacchio? Sono stupendi. Donne bellissime in spiaggia, cibo da favola, c’è tutto. Ti consiglio di rivolgerti a Tommasi case, il geometra Tommasi è un mito televisivo. Ogni tanto fa una promozione per un segno zodiacale (che comunque vale anche per gli altri) con lo slogan: “E’ cinquant’anni che vi aspettiamo!”. Il sig. Tommasi mi ha convinto, sono andato al lido degli Estensi e subito ho trovato quel che cercavo. A pochi metri dal mare, contatore autonomo, possibilità di subaffitto (anche ad arabi). Cantina per stagionatura salumi senza che i Nas lo vengano a sapere. A meno che qualcuno fa la spia. Ma non penso. Poi ispezionano tutte le cantine, mica solo la mia. Conviene? Non svegliamo il can che dorme.

GEMELLI

Di solito provvisti di testa a forma “periforme” l’uomo dei Gemelli è un impostore. Come hobby gli piace veder collassare i maiali. Per non provocare inutili sofferenze, il suinicultore equo e solidale gli fa invertire lo scroto. La bestia collassa ed è brutta da vedere. Comunque a parte questo aspetto biodinamico, prima di dar seguito all’esecuzione, chiama i maschi dei Gemelli che applaudono divertiti come quando vanno al circo a stramazzano al suolo i dromedari. La donna Gemelli al contrario ama dare la caparra per affittare una casa al lago, per poi non andarci e perdere 2.500 euro. Tutti gli anni la stessa storia. Alcuni parenti la esortano a non fare così: niente da fare. E’ anni che perde caparre, si stima per centinaia di migliaia di euro. Ma lei è contenta così. E anche il suo fidanzato che più di un paio d’ore la settimana non la sopporta. Mentre in vacanza insieme…

CANCRO

Come vacanze insieme sia lui che lei preferiscono abbinare mare e cultura. Tappa d’obbligo il museo del povero deficiente di Genova. Inaugurato per i 500 anni della scoperta del Nuovo Mondo, il museo del povero deficiente è il secondo più visitato dopo gli Uffizi. Non tutti i visitatori sono del Cancro. Ma tutti quelli del Cancro (sia maschi che femmine) sono in visita in quel luogo. Poco dignitoso per la verità, ma che comunque merita rispetto. Solo per i dipendenti, se venisse chiuso… sarebbero per strada. Recentemente il nuovo direttore dell’area museale ha inventato il “padiglione umanista”. Attori che impersonano deficienti che disturbano i visitatori. Ma è questo che piace a quelli del Cancro.

LEONE

Parte da un dirigente Fifa del Leone l’idea che stravolgerà il mondo del calcio: una super lega dove le squadre hanno giocatori tutti dello stesso segno zodiacale. Vengono cancellati i nomi storici delle società di football, sostituiti con i nomi dello zodiaco. Questa rivoluzione coinvolgerà a breve tutte le federazioni, per cui avremo squadre Sagittario di volley, di pallamano, basket, tiro alla fine dura, tiro alla fune molle, staffetta 4x400 ecc. Sappiamo (già da tempo) che alcune inserzioni di ricerche di personale richiedono espressamente, es. “cercasi Acquario per lavoro di recupero crediti”, oppure “offresi lavoro di portineria aziendale, gradito Bilancia femmina”.

VERGINE

Per lei: mai provato ad assaggiare le crocchette del tuo cane? Allora come fai ad esprimere un giudizio. Prova: senz’altro ti saranno sgradite e non le degusti più, ma almeno avrai una certezza nella tua vita. Cosa che purtroppo non vedo. Sia per il lavoro che per l’amore. Mai avrei pensato di fare una previsione così negativa, ma amica mia, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Non va invece male per i maschi della Vergine. Anzi questa settimana è decisamente positiva (tranne che per quei quattro sfigati che in tutti i segni zodiacali ci sono sempre). Il tuo fidanzato è innamorato da matti di te e viceversa. La vacanza alle terme di Saturnia sarà la più bella mai provata, tanto che i camerieri dell’hotel di Saturnia diranno: “Noi di coppie ne abbiamo viste tante, ma che si amano come quei due mai. Roba da tenerli qui ospiti fissi a spese del comune, che si vedrà arrivare la fattura a sua insaputa”.

BILANCIA

Anche a loro piace andare per musei, ogni settimana ne cambiano uno. Stavolta tocca all’ex carcere di porto Azzurro. Belle le scritte sui muri dei detenuti anche con date risalenti ai fenici. La donna Bilancia che per motivi anagrafici non ha potuto arruolarsi nelle Ffaa (prima non si poteva) ama visitare l’ex distretto militare abbandonato di Bologna, frugare negli scatoloni abbandonati per curiosare nei fogli matricolari delle reclute (comprese dimensioni antropomorfe) per poi dirigersi in giornata all’ex ospedale psichiatrico militare di Isernia. Qui tra i cumuli di schedari rovesciati trova oggetti in uso ai “pazzi con le stellette”, fumetti erotici anni 70, foto di soubrette americane con seno normalissimo, amuleti che questi individui riponevano nelle mutande.

SCORPIONE

Finalmente trovata la salma di Esopo grazie a un archeologo Scorpione. Era piegata in due nei pressi della diga della Vanga (provincia di Milano) che sbarra il naviglio grande, scoperta scientifica dell’anno la salma del “favoliere” era in ottimo stato. Al punto che qualche esaltato voleva farla accoppiare con un volontario che però non si è trovato nemmeno tra i Pesci che notoriamente sono portati a questo tipo di schifezze. L’esposizione universale di Esopo non sarà tale, ma in ordine: a Pechino, a Belfast, a Nanchino, Civitanova Marche, per poi rimanere in pianta stabile a Cornaredo (MI). Sono già in ballo i concorsi europei per la struttura architettonica che ospiterà tale reperto. E’ da vedere se come spesa possiamo metterla dentro il Pnrr. Non penso ci siano problemi da parte di Bruxelles.

SAGITTARIO

Finalmente la salma di Plinio il vecchio ieri è saltata fuori. Era del Sagittario questo storico romano. E risale a lui il primo oroscopo scritto, conservato presso la pinacoteca di Brera. Possono vederlo solo i Sagittario e loro parenti, anche se pederasti (cosa che prima non era possibile. Bastava però all’entrata alla domanda “lei è pederasta?”, rispondere “no, si figuri!”. Ed entravi anche se lo eri). Tengo a precisare che a Brera non c’è la salma di Plinio il vecchio, ma quella di un suo avo. Comunque si va lì per ammirare il primo oroscopo.

CAPRICORNO + ACQUARIO + PESCI

Purtroppo per voi questa settimana niente ritrovamenti di salme o robe simili. O meglio, qualcosa salta fuori. Un Capricorno nell’andare a funghi entra in una spelonca e trova un feretro (già lavato e vestito). Nelle prossime settimane saremo più precisi e vi darò conto di che razza di reperto è. Per donna Capricorno: ami allungarti sui tavoloni delle mense pubbliche dove ti sei ridotta a pranzare. Almeno renditi conto che è possibile tornare ad essere l’impiegata che eri, basta che smetti con la bottiglia. Poi scusa, cosa è cambiato, hai sempre bevuto! Perché ti sei licenziata, nessuno si lamentava. Anzi da ubriaca eri più disponibile e cortese (a livello lavorativo) con i colleghi. Acquario per lui: ti avevo detto di non andare a Milano in centro con al polso il tuo Fossil modello F35 (costo 350 mila euro). Visto? Non è successo niente. Avevo torto. Pensavo venissi derubato. Meglio così: sono contento di essermi sbagliato. Per lei: ti avevo detto di non andare sulla metro a Milano con una borsetta che sembra quella della fata turchina. Infatti ti hanno borseggiata. Oppure è come penso? Cioè hai dichiarato di esserlo stata ma in realtà non è vero. Ti sei solo innamorata del controllore Atm che ti ha beccata senza biglietto timbrato. Pesci per lei: vacanza in Norvegia? Non è il caso vista l’aria che tira. Stai a casa tua, al limite prendi la bicicletta e fai una passeggiata a Villa Litta. Qui troverai l’amore, un altro disoccupato come te. Ti conviene? Tanto è inutile, fai sempre a modo tuo. Pesci per lui: è uguale al Leone il tuo oroscopo della settimana. Unica differenza? Lui è felicemente sposato con una biondona dei Gemelli, tu tiri a campare con una Sagittario di venticinque anni più anziana di te. Va benissimo, tu venti lei 45… ma non siamo così… l’amore è amore.

Leggi anche: Oroscopo fisso, l'unico che combatte l'analfabetismo Maurizio Milani