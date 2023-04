La stand-up comedy sa ancora far ridere, in barba alla correttezza

Da un po’ di tempo la domanda che mi viene rivolta più spesso durante le interviste è se e come “il politicamente corretto” ha influenzato o cambiato il mio lavoro di comico – che poi altro non è che il rifacimento con termini aggiornati della domanda “qual è il limite della satira?” che veniva posta ai tempi delle vignette su Maometto, “Je Suis Charlie” etc. Domanda – quella attuale – che spesso viene declinata anche sotto forma di “è vero che non si può più dire niente?” oppure “si può ancora ridere di tutto?”, con un tono che oscilla fra l’annoiato e il paranoico a seconda della testata. Non che mi sia mai mancata la risposta a queste domande; ma durante il mio ultimo spettacolo di stand-up comedy, che ho portato in giro per i club italiani nel mese di marzo, ho deciso che a rispondere sarebbe stato il pubblico stesso, con le sue reazioni, dal vivo. Un pubblico geograficamente variegato (da Pisa a Milano passando per Roma, Torino, Napoli, Bologna, Bari, Perugia…) a cui ho sottoposto un’ora e un quarto di materiale nuovo dove ho spinto il mio senso dell’umorismo un po’ più in là, cercando come sempre di alzare l’asticella: e quindi oltre alle battute sul fisco e sulla pizza gourmet – e a un rinnovato repertorio di battute sulla mia statura non esattamente longilinea e sulla mia voce non esattamente attraente (“non è facile vivere con questa voce: tutte le volte che sotto le stelle provo a sussurrare parole romantiche all’orecchio di una ragazza vengo scambiato per un acufene”) – ho trattato con ironia e in chiave paradossale temi come l’handicap (o meglio: il suo tabù e la retorica con la quale viene trattato), la malattia (o meglio: il suo spauracchio), la body positivity, la violenza verbale, la vita sessuale contemporanea. Non da ultimo – anzi, in scaletta era il brano d’apertura dello spettacolo – ho fatto battute provocatorie sul governo Meloni e “il ritorno del fascismo”. Insomma, ce n’era abbastanza per alzarsi in piedi e andarsene – stando almeno a una certa narrazione. Ma la realtà (ancora una volta) si è dimostrata molto diversa dall’algoritmo dei social: non solo gli spettatori non uscivano dalla sala durante le mie provocazioni, ma nessuno nemmeno mi ha schiaffeggiato – non che io sia Chris Rock né in sala vi era Will Smith; ma in epoca di mitomania di massa, non si può mai sapere chi si crede di essere chi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE