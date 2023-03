Il mondo è dei comici. A lezione di trasgressione da Saverio Raimondo

La fase è complicata sia per i corretti sia per gli scorretti, ovviamente parlando di chi fa espressa professione di correttezza o del suo contrario nei comportamenti pubblici, nell’espressione artistica, nelle prese di posizione politiche. I primi sanno di aver un po’ esagerato e sentono montare l’antipatia, premessa all’odio e al disprezzo, che non sarebbero ancora cose così gravi se non virassero, a loro volta, verso la noia e il fastidio. I secondi cominciano a sentire il fiato dei concorrenti, di una pletora di scorrettoni, molti ormai in posizioni di potere o vicini al potere, nominabili o già nominati in uffici e direzioni varie, alcuni direttamente al governo. I due campi hanno i loro problemi e, in Italia, soffrono la loro dose di imitazione un po’ maldestra di modelli importati. Tutto questo per dire che far ridere sulla correttezza o con la scorrettezza, tra le due operazioni c’è qualche differenza, non è poi così semplice. Ci prova Saverio Raimondo, in tour per l’Italia, con i suoi Live in spazi adatti agli stand up comedian, a Milano l’ultima data, al Blue Note il 26 marzo. Stretto tra i problemi contingenti cui accennavamo, Raimondo tenta una via liberatoria, come se i suoi spettacoli fossero un allungamento di quelle scene conclusive di certi film in cui dopo liti, mugugni, bugie e silenzi, finalmente ci si dice tutto, con le confessioni reciproche che distruggono il residuo di tensione drammatica ma illuminano le coscienze di ciascuno, risolvono tensioni terribili e svuotano arsenali di dispetti e di provocazioni. “Scomodo un paio di termini un po’ grossi – ci dice – perché il ruolo culturale e antropologico della comicità è proprio da sempre quello di dire ciò che non si può dire. A quello serve il comico, ammesso che serva, a dare sfogo a ciò che socialmente non possiamo affermare ma che, ci piaccia o no, pensiamo. Da qualche parte quel pensiero si annida dentro di noi e qualcuno deve pure aiutare a farlo sfogare, affinché poi quel pensiero non covi e non trovi altro genere di sfoghi. Perciò sul palco non sono politicamente corretto, per farla semplice”.

