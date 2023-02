È in tempi come questi che bisognerebbe puntare tutto sulla famiglia

La locuzione “famiglia tradizionale” suscita reazioni emotive sfavorevoli. Almeno al primo sguardo, l’aggettivo “tradizionale” rinvia infatti al passato, alla famiglia di ieri: la cosiddetta famiglia “estesa” con molti figli, i nonni che vivono sotto lo stesso tetto, una rigida ripartizione dei ruoli, una marcata subordinazione della donna, relazioni intergenerazionali abbastanza lineari e funzioni sociali pressoché scontate, svolte secondo una sorta di automatismo. Oggi questo tipo di famiglia non esiste più, Cambiamenti importanti si sono verificati sia nella sua struttura, sia nelle sue funzioni, sia soprattutto nelle sue forme. Se ieri Levi Strauss poteva definire la famiglia come “l’unione più o meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, una donna e i loro figli”, oggi nessuno si accontenterebbe di questa definizione. Troppo riduttiva “l’unione di un uomo e una donna”. Sta di fatto, però, che continua a gravare su questo tipo di famiglia e su quelle cosiddette monogenitoriali una funzione sociale decisiva in ogni tempo e in ogni società: la socializzazione dei nuovi venuti, la cosiddetta socializzazione primaria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE