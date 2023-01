Da Kardashian a JLo, ecco le dive che spingono oltre il confine i giochi della seduzione

Tra i profili più seguiti, ai maschi calciatori fa da controcanto un gran numero di donne. Nota comune? Spacchi, tacchi e décolleté. Accade infatti che la voglia d’ammiccare si sia piegata ma non spezzata. Il MeToo compie quattro anni (mica male), ma tanto ha fatto che non è bastato

L’irriflessa chiusura della palpebra dice tutto. Il resto è ammicco. Nel frattempo c’è il MeToo che compie quattro anni (mica male). Ma tanto ha fatto che non è bastato. Sarà un’onda anomala, come dicono loro, ma l’istinto di conservazione è rimasto intatto. E pur con tutti quei “prego, tocchi pure. Denuncerò nel duemila-poi”, l’ammiccamento di spacchi, tacchi e décolleté resiste. Non solo in quel dinosauro della tivù, ma pure sui social network. E tutto nell’irriflessa chiusura della palpebra perché, insomma, l’occhio è il varco della seduzione.