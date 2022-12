Tesi: più sei scemo più pensi di essere sveglio. Svolgimento: Andrew Tate vs Greta Thunberg

La prima cosa che mi viene in mente in queste ore di Thunberg contro Tate è il tipo che per rapinare una banca si mette del succo di limone in faccia sicuro che sarebbe diventato invisibile. MacArthur Wheeler si presenta con una pistola, urla e minaccia e non sembra preoccuparsi né delle telecamere di sorveglianza né di testimoni. Quando lo arrestano è incredulo. Com’è possibile, ma io indossavo il succo! Era convinto che cospargersi il viso di limone lo avrebbe reso evanescente come la creatura di H. G. Wells. Perfetto per essere un criminale, no? Il poveretto finisce in galera e pochi anni più tardi David Dunning e Justin Kruger pubblicano uno degli studi più divertenti e più difficili da capire per i diretti interessati: più sei inetto, più sei incapace di renderti conto della tua inettitudine. E’ un catch-22 cognitivo, perfino una ovvietà (penso anche al bellissimo libro di Carlo M. Cipolla e a queste eterne scuole medie in cui viviamo). L’effetto Dunning-Kruger è stato contestato qualche anno fa, ma è comunque così bello che deve essere per forza vero. E Andrew Tate sarà pure aneddotica ma è quasi meglio di Wheeler per stoltezza.

