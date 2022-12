Le baruffe di Musk con la ex giornalista del New York Times, Bari Weiss

Non puoi essere con “i buoni” e anche con me, ha detto il ceo di Twitter alla ex autrice del Nyt, che si dichiara “ferocemente indipendente” e che qui dà la sua versione sulla battaglia (caotica) per la libertà d’espressione

Questa è una versione adattata per il Foglio della newsletter di Ben Smith “Semafor Media”. Ben Smith è stato a Politico, ha fondato BuzzFeed, è passato al New York Times dove teneva una rubrica settimanale dedicata ai media e poi ha lasciato il quotidiano per progettare e poi lanciare Semafor assieme a Justin Smith, ex di Bloomberg Media. L’obiettivo di questa nuova pubblicazione online da ottobre è superare la tendenza a dire ai lettori quello che vogliono sentirsi dire e per questo, ha detto Smith: bisogna “ripensare l’articolo”, “l’unità atomica delle notizie scritte”. Per farlo, introduce il “semaform”, strutturato in cinque parti: la notizia, il punto di vista del giornalista, i pareri contrari, un’altra prospettiva sul tema e altre cose rilevanti e pertinenti. Al momento Semafor impiega 30 giornalisti e per il lancio ha raccolto 25 milioni di dollari.