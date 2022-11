Editoriali provocatori

La polemica su un editoriale del senatore repubblicano Tom Cotton si è consumata al New York Times nel giugno 2020 e ha causato il licenziamento dell’allora direttore della pagina editoriale James Bennet. Due anni e mezzo dopo, Bennet ha condiviso alcune riflessioni sull’episodio e, in particolare, sul ruolo dell’editore del New York Times A. G. Sulzberger. “Mi ha dato fuoco, mi ha gettato nella spazzatura e ha usato la mia riverenza per l’istituzione contro di me”, ha detto recentemente Bennet a Ben Smith di Semafor. “E’ per questo che sono rimasto sconcertato per così tanto tempo dopo che tutti i miei colleghi mi hanno trattato come un fascista incompetente”.

