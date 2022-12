Italiani, antifrancesi da divano: detestano la nazionale di Mbappé ma sono sempre a Parigi

Sono pronti a cantare la Marsigliese al ristorante e in enoteca. Alimentano ovunque il mito del vino di Francia. Fanno la fila per le mostre di Monet. Francofobi sportivi che altro non sono se non francofili

Detestano la nazionale francese e arricchiscono la Francia, gli schizofrenici italiani. L’altro giorno tifavano Argentina ma non per il motivo giusto, non perché osservando la nazionale argentina si notano più italiani che osservando il piazzale esterno di una stazione italiana. No, sterili come sono non tifavano per, tifavano contro: contro la nazionale francese. Avversata, mi dicono gli esperti di circenses, non in quanto squadra visibilmente africana bensì per ragioni squisitamente calcistiche. Io non ne sapevo nulla, giuro, ma c’è perfino una voce su Wikipedia: “Rivalità calcistica Francia-Italia”.