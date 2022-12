Da Boufal all'alieno Musk, fino alla Meloni: esempi di invincibili madri

Ragazze particolari che covano nidiate vincenti. Feconde e guerriere come Ishtar, buona e terrificante dea di Babilonia, nonché destinatarie d’un culto antichissimo: il culto del cocco di mamma. Guardatevi intorno. Capita spesso, infatti, che dietro uomini e donne di chiara fama, dietro moderni allori e macchine del successo, ci siano manovrieri di sesso femminile. Basta farci caso: è sufficiente guardare i social network. In questi giorni durissimi per noi nemiche del pallone, compare una foto che per un soffio non ci tocca il cuore. Giorni e settimane a ripetere Vade retro Qatar – inflessibili – per poi inciampare nell’immagine virale di Sofiane Boufal e di sua madre Zoubida. Mamma e figlio saltellano in campo per un Marocco che batte il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Non che il balletto dei due ci abbia convinto a guardare la semifinale Marocco-Francia, sia chiaro. Eppure ci trascina nel paradiso ai piedi delle madri: in una morsa di tenerezza.

