Contro i barbari dell'aperitivo, fanatici del Pos che devastano le nostre città

Li ho sempre detestati e adesso che pretendono di pagare con la carta li odio proprio, quelli dell’aperitivo. Sono quelli che bevono lo spritz o il prosecco da autoclave, un vino serio mai, sono persone ma si comportano come cavallette, ai vignaioli italiani fanno più danni delle tignole e della grandine. Sono quelli dell’apericena, il miserabile, gastritico surrogato della cena vera, della cena come Dio comanda ossia comodamente attovagliati. Sono quelli le cui serate si riducono pertanto a un susseguirsi di preliminari, senza concludere mai (sono gli amici molesti che mi invitano a un aperitivo alle nove: un orario studiato, penso, per andare a letto senza cena e però semiubriachi). Sono quelli che moltiplicandosi hanno prima invaso e poi occupato stabilmente i centri storici, quelli che a forza di tavolini sbilenchi e sedie plasticose hanno rubato i posti auto a noi residenti, costretti a parcheggiare in divieto e a prender multe per la gioia delle amministrazioni comunali che ai localari tutto consentono. E ci sono vie dove non si passa più nemmeno in bicicletta.

