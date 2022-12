"Goblin Mode" parola dell'anno, l'Oxford English Dictionary esalta la sciatteria

Esplosa con il lockdown, è evidente che non ci libereremo presto di questa trasandatezza soddisfatta, del ciabattare per casa con un certo compiacimento, della preferenza per i social plebei, per la pizza in cartone e la birra in lattina

"Goblin mode", parola dell’anno dice l’Oxford English Dictionary, locuzione del decennio dico io. La sciatteria soddisfatta, perché di questo si tratta, del ciabattare per casa con un certo compiacimento, esplose nel marzo del 2020: per gli amanti della vita da divano gli arresti collettivi furono una pacchia. Finalmente la pigrizia era socialmente approvata. C’era già la cosa ma non c’era ancora la parola, e al posto di “modalità Goblin” circolava il vile slogan #iorestoacasa. Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ci fece perfino una canzone, ovviamente bruttissima: “Ti giuro torneremo a fare l’amore / per ora resta a casa / fallo per te e per me / e per noi!”. Intanto, però, seghe (ho come l’impressione che l’onanismo sia la principale modalità erotica di chi si lascia andare e diventa mostriciattolo inguardabile vale a dire, nell’anglosfera, goblin). La covidomania è suppergiù passata ma la sciatteria no, figuriamoci, è tanto comoda. E adesso che viene addirittura esaltata, istituzionalizzata, è evidente che non ce ne libereremo presto. Celebrata, ironia della sorta, nella città dove nacque Riccardo Cuor di Leone, uno che a 16 anni già roteava la spadone, altro che divani, dove studiarono Adam Smith e Margaret Thatcher, due che hanno glorificato il rimboccarsi le maniche, e Oscar Wilde, il gran dandy ovvero l’anti-sciatto per eccellenza. Com’è cambiata l’Inghilterra dai tempi kiplinghiani del fardello dell’uomo bianco: i pronipoti di coloro che si caricarono la civilizzazione sulle spalle oggi rifiutano ogni impegno, ogni responsabilità, e finiscono col somigliare ai popoli un tempo sottomessi, “metà demoni e metà bambini”.