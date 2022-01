Il Covid ha ucciso anche il sesso libero, o forse non abbiamo più voglia di uscire

Tra lockdown, distanziamento sociale, mascherine e tamponi, uscire per un primo appuntamento è diventato un incubo. Soprattutto se sei una persona con degli standard specifici, tipo voler visionare la cartella clinica prima di accettare di uscire o non volere fare sesso con un no vax. Durante la pandemia si è fatto meno sesso, almeno quello occasionale, e di conseguenza sono crollate anche le vendite di preservativi. Karex, un’azienda che produce 5,5 miliardi di preservativi l’anno e li vende in 140 paesi, ha dichiarato che l’uso dei suoi prodotti è diminuito fino al 40 per cento dal 2020 a oggi. Uno studio di Lancet uscito pochi giorni fa lo conferma: anche il sesso, la cosa più popolare che c’era, sta diventando un bene di lusso.

