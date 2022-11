Il reddito di cittadinanza si cambia separando le misure per la povertà da quelle per il lavoro

Evidentemente a caccia di fondi per poter finanziare la riforma delle pensioni e la flat tax, il governo aveva inizialmente pensato di ridurre il reddito di cittadinanza (addirittura “abolire” aveva detto Meloni in campagna elettorale, pur di sottrarre voti alla Lega ha presumibilmente perso voti al Sud). Adesso più prudentemente, per ottenere i risparmi desiderati, si sono diretti verso una stretta del Superbonus 110 per cento e, forse, verso una stretta sulle detrazioni fiscali per i contribuenti più abbienti. Sono infatti ben note le difficoltà di ridurre il reddito di cittadinanza, politiche e tecniche. Politiche perché in tempi di recessione incombente è difficile ridurre le misure per i poveri. Perfino in Germania in questi tempi di crisi c’è una proposta di ridurre la condizionalità ai beneficiari dei sussidi di disoccupazione: saranno resi meno stringenti i requisiti di ricerca di un posto di lavoro per chi riceve i benefici. Ma in Germania si distinguono le misure per la povertà da quelle per il lavoro e la riforma riguarda l’assistenza di chi ha lavorato in passato, ha ottenuto e finito il sussidio di disoccupazione e ora riceve a tempo indefinito una assistenza di ultima istanza, ma con obbligo di cercare un lavoro attraverso i centri dell’impiego. Da noi invece il reddito di cittadinanza copre sia chi è in grado di lavorare sia chi non lo è. C’è anche un tema di come si definisce “chi è in grado di lavorare”, per esempio da noi chi non ha un’occupazione regolare da più di due anni o ha finito il sussidio di disoccupazione da più di un anno non è più ritenuto in grado di lavorare e quindi non gli si applica la condizionalità del reddito di cittadinanza, in altre parole abbiamo saltato un ciclo di 10 anni delle misure di aiuto al reddito e siamo già come la Germania vuole diventare ora, da noi però il lavoro nero è ben più diffuso e potenzialmente chi non ha mai lavorato “in chiaro” non è tenuto ad andare al centro dell’impiego.

