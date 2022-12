L'Italia perde abitanti. Solo mance dal governo contro la carestia di nascite 

Il presidente dell’Istat ha detto che il rapporto tra individui in età lavorativa e non passerà da tre a due nel 2021 a uno a uno nel 2050. Per l’Ocse il nostro paese è tra i peggiori in Europa per il carico fiscale sulle famiglie con figli. E nella legge di Bilancio il governo ha messo poco o niente

Alle materne di Treviso quasi un alunno su due è straniero. Ogni anno la città perde cento under tredici. Da gennaio ad agosto si sono contati 774 decessi contro 395 nascite, un saldo negativo di 379 abitanti. I morti sono il doppio dei nati. A Belluno, crollo del 36 per cento di nascite in vent’anni. A Padova, del 27 per cento in dieci anni. A Venezia, dimezzate in quindici anni. In soli sette anni il Veneto ha perso 68.861 residenti, come se di colpo sparissero insieme Conegliano e Castelfranco. E in tutta la regione oltre settemila iscritti in meno alla prima elementare. Fra vent’anni, le coppie senza figli saranno il 16 per cento in più, mentre i single fra 30 e 39 anni cresceranno fra il 30 e il 40 per cento. E siamo nella “locomotiva d’Italia”.