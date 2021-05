Cosa accade a un mondo senza bambini?

A Capracotta, un piccolo comune nel Molise, un cartello in lettere rosse su un edificio in pietra del XVIII secolo che guarda gli Appennini recita: “Scuola materna”. Ma adesso, racconta il New York Times in un lungo e devastante articolo di due giorni fa, l’edificio è stato trasformato in una casa di cura. “C’erano tante famiglie, tanti bambini”, dice Concetta D’Andrea, 93 anni, che è stata allieva e insegnante della scuola e ora è residente dell’ospizio. “Ora non c’è più nessuno”. La popolazione di Capracotta è drammaticamente invecchiata e si è contratta, da 5.000 persone a 800. “A circa mezz’ora di distanza, nella città di Agnone, il reparto maternità ha chiuso una decina di anni fa perché aveva meno di cinquecento nascite all’anno, il minimo nazionale per rimanere aperto. Quest’anno, sei bambini sono nati ad Agnone. ‘Una volta si poteva sentire il pianto dei bambini nella nursery, ed era come una musica’, ha detto Enrica Sciullo, un’infermiera che aiutava nelle nascite e che ora si occupa dei pazienti più anziani. ‘Ora c’è silenzio e una sensazione di vuoto’”. Di questo vuoto, di cosa accade a un “paese che scompare” come Mario Draghi ha definito l’Italia del futuro ai recenti Stati generali della natalità, si occupa in un libro la giornalista Cal Flyn, “Islands of abandonment”. Sottotitolo: “La vita in un paesaggio postumano”. Flyn ha girato mezzo mondo per vedere cosa accade a una società quando la vita umana si ritira e si contrae.

