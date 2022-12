Cosa resta dell'anniversario della marcia su Roma? La nostra percezione della storia

Le ricorrenze sono diventate ormai l'unico modo perché gli eventi del passato entrino nel discorso pubblico, i quali interessano molto poco alla nostra società dal momento che viviamo in un eterno presente

A nessuno può essere sfuggito quanto negli ultimi tempi si sia parlato di storia del fascismo con una valanga di articoli sulla stampa, trasmissioni televisive, dozzine di volumi sollecitati dal centenario della marcia su Roma (e perciò, temo, difficilmente destinati a essere indimenticabili). Certo, si trattava di un evento che è stato decisivo per il nostro paese, ma passata ormai la ricorrenza ce ne importerà assai meno. Ed è probabile che tra poche settimane, quando a gennaio saranno novant’anni dall’ascesa al potere di Hitler, ci scopriremo tutti molto interessati invece alle vicende del nazismo. E così via, ricorrendo (e ricordando). Il fatto è che l’anniversario – cioè una circostanza casuale – pare diventato ormai la modalità principale, spesso l’unica, con cui la storia entra nel nostro discorso pubblico. E tralascio le polemicucce – per lo più su fascismo e antifascismo – che piegano il riferimento storico a un immediato uso politico.