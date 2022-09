Soft power: ha senso parlarne se il "potere duro" si è manifestato nell'invasione russa? Sì, lo ha

La “domanda”: ha ancora senso parlare di soft power in un mondo dove l’hard power si è manifestato in modo così brutale con l’invasione russa dell’Ucraina? La “risposta”: ha talmente senso che, accanto ovviamente a droni o missili, una potente arma dell’Ucraina per resistere all’invasione è consistita nel servizio di Vogue sulla coppia Zelensky. La “conclusione”: la capacità di fare narrazioni è più potente della capacità di usare le armi.

La domanda è stata fatta dal commissario europeo per gli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni. La risposta è stata elaborata dalla storica dell’Arte Clara Tosi Pamphili, che ha spiegato come appunto Vogue era nata a fine ‘800 non come giornale di moda ma come “giornale che comunicava che cosa succedeva in Europa” attraverso l’arte e la fotografia. La conclusione è di Charles Rivkin: presidente e Ceo di quella Motion Picture Association che è l’associazione delle major cinematografiche di Hollywood. Non sono stati, ovviamente, i soli interventi, ma riassumono un po’ il messaggio della terza Soft power conference che si è tenuta a Venezia alla Fondazione Cini lunedì e martedì a cura del Soft power Club: associazione internazionale fondata da Francesco Rutelli. Il primo appuntamento, tenutosi lunedì pomeriggio e dedicato al tema della transizione ambientale e energetica dopo la drammatica svolta della guerra in Ucraina, è stato in particolare aperto da un saluto del presidente Mattarella, che ha ricordato come purtroppo “la guerra intrapresa dalla Federazione russa contro l’Ucraina… rende più fragile ogni risposta comune” a questi problemi.

