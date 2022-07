Il vero scandalo dell'intervista a Zelensky e sua moglie non è che sia su Vogue

Nella gran polemica scoppiata attorno all’intervista dei coniugi Zelensky a Vogue America (perché sì, parla anche lui, il presidente Volodymyr, e dice purtroppo le cose da pianerottolo che diceva fino all’anno scorso ai rotocalchi ucraini, tipo “mia moglie è la mia migliore amica”), vale la pena di ricordare una cosa, e cioè che le prime immagini dei campi di concentramento liberati dagli alleati non vennero diffuse dai quotidiani politici, dai “giornaloni” come usa dire adesso dimenticando quanto battaglino ogni giorno per tagliare il traguardo dello scoop sul divorzio di Totti, ma dallo stesso Vogue America. Le firmava la mitologica Lee Miller, embedded con le truppe americane dallo sbarco in Normandia, ma in realtà già accreditata dal 1943 come reporter di guerra. Il titolo del servizio era “Believe it”, ed è quello per cui combattiamo ancora adesso. Credeteci. Un volto scavato con la giacca a righe, una pila di ossa bianche di calce scattate “a Buchenwald vicino a Weimar” spuntavano fra le pagine di gonne strette e corte dei razionamenti tessili e i suggerimenti per trarre il meglio dall’economia di guerra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE