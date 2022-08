Da Nancy Pelosi a Silvio Berlusconi: il Pantheon degli ottantenni

Con un bestseller scritto a venticinque anni, Johann Wolfgang von Goethe, ancora alla ricerca di se stesso seppur già determinato a diventare grande, aveva cambiato non solo il romanzo, ma lo spirito del tempo. Adorato dalle donne delle quali non poté mai fare a meno fino agli ultimi suoi giorni (“purché porti la gonnella” anche lui dopo don Giovanni), idolatrato dai giovani che amavano e si vestivano alla Werther, vezzeggiato dai potenti come il granduca di Weimar Carlo Augusto – che lo aveva nominato ministro della Cultura, passava sopra a ogni bizzarria (la fuga improvvisa verso “il paese dove crescono i limoni”) e gli pagava ogni capriccio – l’olimpico poeta allietato dall’amore per Ulrike von Levetzow, più giovane di ben mezzo secolo, era assorbito dal Magnum Opus che lo aveva accompagnato per tutta la vita e non era mai riuscito a finire. Un demone vero perché il protagonista era nient’altro che Mefistofele, il quale aveva conquistato il Doktor Faust offrendogli ricchezze e magie, conoscenza e piacere, fino all’orrenda seduzione della dolce Margherita vergine immolata alla lussuria, ma pur pronta a salvargli l’anima. E così tra amori e dolori, il più celebrato scrittore della sua èra completa il monumento alla nuova epoca sorta dalle ceneri della “gloriosa rivoluzione”, e lo pubblica allo scoccare degli 82 anni, poco prima di chiedere con esile voce “più luce” e spegnersi per sempre.

