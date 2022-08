L'inflazione spinge i prezzi su come nel 1984 ma i ristoranti sono pieni

1984: non è solo un celebre romanzo di George Orwell poi citatissimo (sebbene mai letto da alcuno), poi profetico col suo Grande Fratello proverbiale. E’ anche un anno; in cui usciva il primo computer Mac; Craxi firmava il nuovo Concordato, e veniva condannata Mamma Ebe (una che oggi avrebbe un milione di follower). In musica, i Police erano in tour con “Every Breath You Take”, Eros cantava “Una terra promessa”, Al Bano e Romina erano sicuri: “Ci sarà”. Era anche l’anno in cui i prezzi dei beni al consumo salivano del 9,1 per cento, dato finora ineguagliato finché ieri l’Istat ha certificato: siamo tornati al 1984! Anno su anno, luglio su luglio, l’inflazione è salita un po’ meno, 7,9, ma è quel dato, il ritorno ai magici anni Ottanta, che fa sognare.

