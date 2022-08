Un milione di alberi. Chi offre di più in questa campagna elettorale?

Un giorno sì e un giorno no si parla di alberi: quanti ne piantiamo? Un milione di alberi, dice Berlusconi, no, quattro milioni dice Bonaccini. Finisce che un giorno sì e un giorno no sono felice per via delle suddette dichiarazioni: bello piantare alberi e bello anche il gioco al rialzo – anche se queste promesse mi ricordano Fantozzi e gli altri impiegati che per farsi belli con il visconte Cobram promettono che andranno in bici per 50 – no, che dico – 100 km, e così via.

