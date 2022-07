La camorra si mette in scena e fa sfoggio delle sue boiate. Ma uccide pure

Che cosa resta della malavita napoletana? È la domanda che ci si fa mentre Palermo ricorda le stragi. Un’inchiesta tra memoria e letteratura sui criminali che non si nascondono, ma ostentano il lusso sui social. E come il baby boss Emanuele Sibillo, vengono ammirati ed emulati

Dolce e chiara è la notte e senza vento a Bagnoli il 21 giugno di un anno fa, però è chiassosa assai: un cantante neomelodico si esibisce, su un palchetto illuminato, per la folla festeggiante la maggiore età di Massimiliano Esposito jr, figlio dell’omonimo boss del quartiere occidentale di Napoli noto col soprannome di ’o scugnato (lo sdentato). Quando la polizia interviene, contestando la violazione delle norme anti Covid allora vigenti e la mancata autorizzazione dello spettacolo, la festa è rovinata solo a metà. Poco dopo, stappate le bottiglie di champagne tenute in fresco, il figlio dello scugnato ordina di cominciare con i fuochi. Per dieci minuti i giochi pirotecnici rischiarano quel cielo dove una volta fiammeggiavano, con non rimpianto fascino, le ciminiere dell’Italsider. Sarà tutto postato sui social affinché si sappia che lo scugnato spende e il figlio si diverte. Fra TikTok e Instagram. Come molti giovani bordeggianti la criminalità, il ragazzo raccoglie cuoricini agli sfoggi di lusso, alle vacanze glamour ma anche al gesto osceno che indirizza a un pentito prima di costituirsi quando è raggiunto da un ordine di carcerazione.