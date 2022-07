Lo sport inventato dalla Rowling cambia nome per le sue idee “anti trans”

Il quidditch, sport inventato nella saga di Harry Potter e poi divenuto reale si chiamerà quadball. Non è solo per questioni di carattere economico, ma anche per le "posizioni anti trans" dell'autrice americana

Il quidditch è uno sport immaginario inventato da J. K. Rowling nella saga di Harry Potter: si gioca in sette per squadra a cavallo di scope volanti e si va a caccia del boccino d’oro, chi lo prende vince. La Rowling ha raccontato che si era accorta che mancava un elemento che tenesse insieme gli studenti della scuola di magia ed era lo sport: ha riempito pagine di parole inventate che iniziavano con la q, ha scelto quidditch e poi si è un po’ pentita perché costruire qualcosa di nuovo durante le partite di quidditch era un tormento. Ma il gioco, proprio come Harry Potter, ha conquistato tutti ed è diventato uno sport praticato nella vita reale a partire dal 2005: oggi ci sono circa 600 squadre sparse in 40 paesi, un bell’affare.