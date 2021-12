La rieducazione in streaming

La Warner Bros ha deciso che il terzo episodio della saga degli “Animali fantastici” non deve avere troppo in vista il nome dell’autrice, che nei due film precedenti era a caratteri cubitali. J.K. Rowling, infatti, è diventata “tossica”. La “rieducazione” del pubblico in nome dei buoni sentimenti va in streaming. “Dumbo”, “Lilli e il vagabondo”, “Peter Pan”, “La famiglia Robinson”, “Gli Aristogatti”, “Il libro della giungla”, il “Muppet Show”, saranno disponibili durante le feste, ma non se si utilizza un profilo bambino su Disney+. Non appaiono da nessuna parte, né sulla homepage, né nella sezione “ricerca”. Se vuoi guardare questi film, devi utilizzare un profilo adulto. “Questo programma include rappresentazioni negative e/o maltrattamenti di persone o culture. Questi stereotipi erano sbagliati allora e sono sbagliati adesso”. In gergo tecnico è un bollino (trigger warning) per avvisare su possibili contenuti sensibili, non adatti a tutti. Anzi, “rappresentazioni culturali obsolete”.

