Le smorfie dello steward di Fedez, eroe ed erede inconsapevole di Fantozzi

Ivano Monzani non ha dovuto dire nemmeno una parola per diventare l’ultimo tormentone del web. È bastata una smorfia, sintetica e loquace: ed ecco che l’Italia intera si mette sulle tracce di un ordinario addetto alla sicurezza per eventi e concerti. All’improvviso genio, idolo, rivoluzionario. Viene braccato dai social network, dai media, da insospettabili fan in carne ed ossa che chissà cosa darebbero per una foto con lui. Di tutto ciò Monzani sembrerebbe farne volentieri a meno. Si nega alle richieste di intervista, spera che il momento di celebrità passi in fretta: persona riservata e gran lavoratore, Fedez gli fa da portavoce. “Non avevo idea che fosse un meme vivente”, confessa la star di professione. “L’ho voluto io in squadra, per la sua esperienza. Ma questo potenziale extra era inimmaginabile”.

